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Происшествия18 декабря 2021 16:18

В Судогодском районе на трассе «Владимир-Муром» опрокинулся грузовик

Авария произошла в десятом часу вечера 17 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 21.15 на 42 километре автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» произошло ДТП с участием большегруза.

- Водитель автомашины «Мерседес» с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщил дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Владимир Кузьмин.

К счастью, в результате ДТП 45-летний водитель грузовика не пострадал, затруднения движения по трассе авария не вызвала. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.