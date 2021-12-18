Во Владимирской области 19 декабря ожидается сильный снегопад

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 19 декабря на территории региона ожидается сильный снегопад.

В связи с этим возможно возникновение ДТП и аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Водителям рекомендуется на время снегопадов отказаться от поездок, но если обойтись без выезда не получится, следует соблюдать осторожность, так как снег провоцирует заносы и существенно ухудшает видимость.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».