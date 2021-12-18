Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 декабря 2021 10:58

Во Владимирской области за сутки 346 человек вылечилось от коронавируса

Столько пациентов выписаны из стационаров региона на 18 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, 346 человек выписаны по выздоровлению за прошедшие 24 часа, таким образом, число выздоровевших после covid-19 в регионе с начала эпидемии составило 59477 человек.

При этом число летальных случаев в последние несколько дней снизилось — за прошедшие сутки подтверждено три летальных исхода (таким образом, всего 2884 человека скончались от коронавируса с начала эпидемии во Владимирской области).

В настоящее время меньше стало и коек в ковид-госпиталях: для больных с коронавирусом в медучреждениях области действуют 1664 койки, причем из них занято 1089, что составляет 65,4 процента. Еще 575 коек остаются свободными.

Кстати, в России количество выздоровевших тоже увеличивается — на 18 декабря в России зарегистрировано 27434 новых случая заражения коронавирусом, при этом за те же сутки выписан по выздоровлению 38041 человек. Число летальных исходов также стало несколько ниже — за минувшие 24 часа по стране подтверждено 1076 новых летальных исходов. Таким образом, от коронавируса в России с начала эпидемии скончалось 296180 человек, а выздоровело — 8952266 человек.