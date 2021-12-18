Во Владимирской области за сутки 346 человек вылечилось от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, 346 человек выписаны по выздоровлению за прошедшие 24 часа, таким образом, число выздоровевших после covid-19 в регионе с начала эпидемии составило 59477 человек.

При этом число летальных случаев в последние несколько дней снизилось — за прошедшие сутки подтверждено три летальных исхода (таким образом, всего 2884 человека скончались от коронавируса с начала эпидемии во Владимирской области).

В настоящее время меньше стало и коек в ковид-госпиталях: для больных с коронавирусом в медучреждениях области действуют 1664 койки, причем из них занято 1089, что составляет 65,4 процента. Еще 575 коек остаются свободными.

Кстати, в России количество выздоровевших тоже увеличивается — на 18 декабря в России зарегистрировано 27434 новых случая заражения коронавирусом, при этом за те же сутки выписан по выздоровлению 38041 человек. Число летальных исходов также стало несколько ниже — за минувшие 24 часа по стране подтверждено 1076 новых летальных исходов. Таким образом, от коронавируса в России с начала эпидемии скончалось 296180 человек, а выздоровело — 8952266 человек.