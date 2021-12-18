В Гусь-Хрустальном районе отремонтируют 65 километров трассы Р-132

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», руководитель ведомства Сергей Карпов обсудил с руководством Владимирской области планы по развитию федеральных дорог на территории региона.

В частности, в планах дорожников на 2022 год произвести ремонт 15 километров автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе на участке от 118 до 133 километра, а также устройство слоев износа на 114-156 километрах М-7.

В Ковровском районе планируется начать обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами на 233 и 242 километрах «Волги».

Не менее важные работы запланированы на трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Гусь-Хрустальном районе — здесь дорожники обновят верхний слой дорожного покрытия на 65 километрах трассы. Данные работы рассчитаны на ближайшие два года.

Кроме прочего, на совещании обсудили подготовку к строительству восточного обхода Владимира, обхода Киржача и северного обхода Александрова — все эти участки пока находятся в перспективе.