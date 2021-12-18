Во Владимирской области подтвердилось 287 новых случаев коронавируса

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, 287 новых заражений коронавирусной инфекцией подтвердилось в регионе на утро субботы. Из них 63 случая подтверждены во Владимире. На втором месте в сводке оказались Александровский и Ковровский районы с 33 случаями в каждом, на третьем месте Муромский район и округ Муром с 31 новым заражением.

В Гусь-Хрустальном районе подтверждено 25 новых случаев коронавируса, в Юрьев-Польском районе 15, в Кольчугинском районе 13, в Петушинском районе 12, в Киржачском и Суздальском районах по 11, в Вязниковском районе 10, в Меленковском районе восемь, в Камешковском районе шесть, в Селивановском районе пять, в Гороховецком районе четыре, три случая в Радужном, по два в Судогодском и Собинском районах.

Таким образом, в настоящее время на территории Владимирской области с начала эпидемии подтверждено 77864 случая заражения коронавирусной инфекцией.