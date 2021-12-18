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Общество18 декабря 2021 6:33

Во Владимирской области отменен режим QR-кодов для ряда массовых мероприятий

При этом заполняемость зрительных залов ограничили ровно половиной
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, по предложению главного санитарного врача региона были внесены очередные поправки в указ от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности».

Так, для уменьшения контакта между людьми на время новогодних праздников решено ограничить заполняемость зрительных залов при проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры до 50 процентов от общей вместимости. Проще говоря — собирать можно только половину залов. Естественно, масочный режим и социальную дистанцию соблюдать все равно придется.

Тем не менее, QR-код для посещения массовых мероприятий в организациях культуры и образования уже не потребуется. Также код не станут спрашивать на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.