Во Владимирской области отменен режим QR-кодов для ряда массовых мероприятий

Как сообщает администрация Владимирской области, по предложению главного санитарного врача региона были внесены очередные поправки в указ от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности».

Так, для уменьшения контакта между людьми на время новогодних праздников решено ограничить заполняемость зрительных залов при проведении массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры до 50 процентов от общей вместимости. Проще говоря — собирать можно только половину залов. Естественно, масочный режим и социальную дистанцию соблюдать все равно придется.

Тем не менее, QR-код для посещения массовых мероприятий в организациях культуры и образования уже не потребуется. Также код не станут спрашивать на массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.