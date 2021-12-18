Владимирские прокуроры обнаружили 59 нарушений в части уборки снега

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверок было выявлено в общей сложности 59 нарушений в части содержания автомобильных дорог и придомовых территорий. По итогам было внесено 54 представления, 41 предостережение, а также возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Так, предостережения и представления получили главы администраций и руководители организаций во Владимире, в Александровском, Муромском, Ковровском, Вязниковском, Кольчугинском, Собинском, Суздальском, Камешковском, Киржачском, Меленковском, Петушинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах, а также в Радужном.

В то же время, во Владимире, в Александровском, Собинском, Ковровском, Камешковском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах 24 представления получили главы ТСЖ и ТСН, также им объявлено 20 предостережений.

Помимо этого, прокуроры Владимира, Суздальского, Меленковского, Селивановсого, Камешковского и Собинского районов внесли шесть представлений руководителям местных отделов ГИБДД за непринятие достаточных мер в рамках контроля за содержанием автомобильных дорог зимой.

В настоящее время все представления, предостережения и административные дела находятся на рассмотрении, а устранение нарушений — на контроле прокуроров.