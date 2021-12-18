В Юрьев-Польском районе ликвидирован пожар в здании фермы

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.51 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о возгорании в одном из помещений фермы, расположенной в селе Небылое.

На тушение выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Как выяснилось, горение происходило в бытовом помещении, на момент прибытия подразделений внутри было много дыма.

Пожарные пробрались внутрь задымленной бытовки и быстро ликвидировали пожар, не дав огню разойтись по всему зданию, общая выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал, в самом помещении сгорела обрешетка кровли и внутренняя отделка. Также частично пострадала крыша самой фермы.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.