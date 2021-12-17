В Лакинске во дворе дома нашли бешеную лису

По данным департамента ветеринарии Владимирской области зарегистрировано возникновение эпизоотического очага бешенства на территории дома №23 по улице Овражной муниципального образования город Лакинск Собинского района. Бешенство обнаружили у дикого животного - лисицы, которые во Владимирской области чаще всего переносят опасное заболевание. Теперь на территории введен карантин, а всем домашним питомцам сделают прививки от бешенства.

Роспотребнадзор напоминает, что сезонности заражения бешенством нет. Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью.

Если есть вероятность, что укусившее, поцарапавшее или лизнувшее вас животное больно - обратитесь к врачу. Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Напомним, лекарств от бешенства в настоящее время не существует, а прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.