Границы парка "Дружба" изменят в следующем году

Расширить границы лугопарка рядом с совхозом "Вышка", присоединив к нему территорию парка "Дружба', специальная комиссия решила ещё в 2019 году. На этот шаг пошли, чтобы спасти луга рядом с парком от застройки и сохранить дубовую рощу.

- Была проведена большая работа, эту территорию включили в план как перспективную, - рассказала директор департамента природопользования Татьяна Клименко. - В августе прошлого года документы были направлены в администрацию города Владимира, чтобы она организовала публичные слушания. Все замечания, которые появились, мы учли

Сейчас в областной администрации ждут, когда мэрия Владимира предпримет нужные шаги, входящие в ее полномочия, для расширения границ охраняемой территории. Но произойдет это не раньше следующего года.