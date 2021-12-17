Владимирские полицейские изъяли в лаборатории 700 килограммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе состоявшемся в МВД России совещании Государственного антинаркотического комитета Владимир Колокольцев сообщил о том, что полицейские Владимирской области совместно с коллегами из главного управления по контролю за оборотом наркотиков задержали группировку, занимавшуюся производством наркотических веществ в частном доме на территории Александровского района.

В доме размещалась подпольная нарколаборатория по производству мефедрона, которого там обнаружилось 63 килограмма. Еще 700 килограммов наркотиков было обнаружено на ранней стадии готовности. Тут же находилось 2,7 тонн прекурсоров — сырья для их изготовления.

По предварительным оценкам, в месяц тайная лаборатория могла производить до 100 килограммов запрещенных веществ. Тут же задержали и двух варщиков из Кабардино-Балкарии.

А через несколько дней были задержаны подозреваемые в сообщничестве с «лаборантами». По версии следствия, они выступали в качестве курьеров. Так, во Владимире у молодого человека на съемной квартире обнаружили 25 килограммов мефедрона, а затем у 27-летнего жителя Смоленска дома изъяли пять килограммов того же вещества.

Наконец, на границе Владимирской и Московской областей при въезде в столичный регион полицейские задержали автомобиль «БМВ», водитель и пассажир которого подозреваются в фасовке и сбыте наркотиков на территории Центрального федерального округа. В машине оперативники обнаружили 10 килограммов мефедрона.

В настоящее время по данным фактам возбуждено семь уголовных дел по факту покушения на особо крупный сбыт наркотических веществ. Также уголовное дело возбуждено по факту создания преступного сообщества.

Все задержанные арестованы, расследование уголовных дел продолжается.