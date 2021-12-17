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Общество17 декабря 2021 13:51

Владимирские предприниматели жалуются на нехватку песка из-за строительства трассы М-12

В департаменте природопользования называют это временными трудностями
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Владимирские компании столкнулись с нехваткой песка, который добывают на карьерах в регионе. Как говорят предприниматели, весь песок уходит на строительство трассы М-12, а им приходится закупать его в других регионах. В департаменте природопользования отмечают, что некоторые сложности могут быть сейчас на подготовительном этапе, когда многие добывающие песок организации переключились на работу со строителями трассы. Но отмечают, что другие продолжают добывать песок, причем карьеров в области намного больше, чем задействовано на строительство трассы.

- В Петушинском, Киржачском, Александровском, Собинском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах все продолжают работать, добывать песок. В последнее время мы выдали дополнительно восемнадцать лицензий на добычу, так что проблем быть не должно, - отмечает руководитель департамента природопользования Татьяна Клименко.

Чиновники предполагают, что предприниматели просто не хотят отказываться от работы с привычными контрагентами и налаживать отношения с новыми.