Владимирский облздрав одобряет введение сертификатов здоровья

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, медицинские чиновники региона не видят в принимаемом законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения каких-либо нарушений прав и свобод граждан. Напротив — по мнению облздрава, речь идет не о введении новых ограничений, а о защите граждан от эпидемии.

В обоснование своей позиции департамент здравоохранения ссылается на опыт Мродовии, где сертификаты здоровья действуют с октября, и количество госпитализаций людей с коронавирусом снизилось на 2,5 процента, а среди почти полностью привитых военных заболеваемость вовсе на 40 процентов ниже, чем по стране.

Наконец, говорят в облздраве, еще с советских времен появились медкнижки и сертификаты прививок для детей, и теперь ничего принципиально нового не придумали.

- Департамент здравоохранения Владимирской области поддерживает инициативу введения сертификатов здоровья. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, новых вызовов перед обществом, эти сертификаты, безусловно, повысят уровень безопасности жителей Владимирской области, – сообщил и.о. директора облздрава Артём Осипов.

Напомним — закон о введении режима QR-кодов в общественных местах Госдума России одобрила 16 декабря. Планируется, что теперь его еще раз обсудят в регионах, после чего состоится второе чтение. Если документ примут, то он будет действовать до 1 июня 2022 года.