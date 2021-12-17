Ковровчанин выплатил уголовный штраф за кражу спецтехники

Ковровские судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей с местного жителя. 66-летний мужчина по решению городского суда был признан виновным по статье "присвоение или растрата".

Как оказалось, мужчина работал мастером в сфере железнодорожных перевозок. С вверенного ему участка была похищена спецтехника. Уголовный штраф стал основным видом наказания.

Если в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу должник не оплачивает уголовный штраф, то судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Законодательство предусматривает замену штрафа как на обязательные работы, так и на реальное лишение свободы.

Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на доходы должника и о временном ограничении на выезд из страны. После этого мужчина выплатил долг.