Владимирец получил 8 лет за сбыт наркотиков и кражу

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 36-летнему владимирцу. Он признан виновным в "краже с проникновением в хранилище" и "незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере", сообщает областная прокуратура.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ночью 7 июля мужчина проник в комнату хранения на первом этаже одного из домов во Владимире, откуда похитил велосипед «Merida» стоимостью 10 тысяч рублей.

5 ноября мужчина сбыл закупщику в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий наркотическое средство массой 1,17 грамма. Ранее он был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако во время испытательного срока совершил два преступления.

Приговором суда владимирцу назначено наказание на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.