Во Владимире открылась выставка "Сказка на ложках"

фото ВСМЗ

В музейном центре «Палаты» открылась выставка «Сказки на ложках». В совместном новогоднем проекте ВСМЗ и частного "Музея ложки" впервые сказочные сюжеты не просто представлены на ложках, но и сами ложки становятся иллюстрациями и рассказывают посетителям сказку Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе».

- Эта выставка – подарок взрослым и детям к Новому году и Рождеству. Мы постарались создать атмосферу волшебства, предновогодней сказки. Этот проект является продолжением работы с частными коллекционерами. Мы счастливы, что сегодня у нас получился совместный проект с самым известным коллекционером нашего города, создателем двух частных музеев – Татьяной Пикуновой, - отметил заместитель директора музея-заповедника Александр Капусткин.

В коллекции Татьяны Пикуновой более 25 тысяч экспонатов.

- Я собираю свою коллекцию уже 27 лет, - сказала Татьяна Пикунова.- Начало коллекции положил набор серебряных ложек, которые подарила мне мама. Мне хочется показать, что даже такой обычный предмет может быть носителем уникальной информации. Я собираю не ложки, а связанные с ними истории. Это может быть память об интересных событиях и людях, городах и странах, в этот раз - это ложки, рассказывающие сказки.