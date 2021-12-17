Во Владимирской области в 3 ДТП погибло 2 человека

Фото с сайта областного УМВД

На дорогах Владимирской области сложилась сложная ситуация с аварийностью. Как сообщает областное УМВД, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 2 человека и 5 получили различные травмы.

16 декабря около 19.40 на 352 км а/д Р-132 «Золотое кольцо», на территории Гусь-Хрустального района, произошло ДТП. 35-летний водитель автомобиля "Ауди" при выезде на главную дорогу столкнулся с грузовым автомобилем "Фредлайнер", который двигался по главной дороге. После столкновения грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась пассажиру легковушки.

В этот же день около 19.20 ДТП с погибшим произошло на 73 км автодороги "Владимир-Муром-Арзамас" в Судогодском районе. 35-летний водитель автомобиля "Митсубиси" при совершении маневра обгона выехал на встречку, где столкнулся с "Фольксвагеном". В результате происшествия 38-летний пассажир автомашины "Митсубиси" от полученных травм скончался на месте аварии. Также травмы получили оба водителя и 32-летний пассажир автомашины "Фольксваген".