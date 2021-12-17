За сутки из Владимира вывезено более 6500 кубометров снега

Специалисты коммунальных служб города Владимира продолжают очистку города от снега, наледи и снежной «каши». В областном центре организована круглосуточная уборка снега.

Сегодня очистку снега с улиц города проводят 49 единиц техники и 64 рабочих ручной уборки муниципального «Центра управления городскими дорогами» («ЦУГД»). За сутки из города вывезено более 6500 кубометров снега, т. е. около 330 большегрузных самосвалов.

Мэрия проводит мониторинг качества зимней уборки. По его итогам 30 ответственным лицам направленны информационные письма об устранение недостатков, в отношении трех юридических лиц составленные протоколы об административной ответственности.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.