На Соборной площади установили льва

фото Бориса Пучкова

На Соборной площади Владимира появился второй интересный арт-объект, анонсированный мэрией. Им стал светящийся желтый лев - символ города. Фигура льва стоит рядом с лестницей, ведущей в парк Пушкина. Новый арт-объект, как и жар-птицу, установила владимирская компания "Дау Изолан".

Напомним, что в этом году в центре города вновь заработала Рождественская ярмарка, торжественное открытие которой пройдет сегодня вечером. В сквере Липки установили 28 домиков-шале, в 16 из них продают сувенирную продукцию, в 9 - продовольственные товары и в 7- необычные лакомства и вкусные десерты.

Ароматные венгерские калачи, карамельные яблоки, варенья из шишек, орехи в сосновом сиропе, шашлык, фирменные кулебяки и новинка этого сезона — испанский десерт «Чуррос», - всё это смогут купить и попробовать жители и гости Владимира на Рождественской ярмарке! В подарок близким и родным можно будет приобрести сувенирную продукцию с символом 2022 года и историческими местами города.

Рождественская ярмарка во Владимире будет работать до 16 января. График работы ярмарки: ежедневно - с 11 до 22 часов. 31 декабря с 11 до 18 часов, 1 января - с 13 до 22 часов.