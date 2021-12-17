Во Владимире пройдет мастер-класс олимпийского чемпиона по дзюдо Беслана Мудранова

26 декабря в 10 часов большом игровом зале Городского центра здоровья (ул. Мира, 59) состоятся мастер-класс олимпийского чемпиона по дзюдо 2016 года, Заслуженного мастера спорта России – Беслана Мудранова. Кроме того, пройдет предновогоднее первенство ДЮСШ «Дзюдо-88» по дзюдо среди юношей и девушек 8-12 лет.

В мастер-классе и соревнованиях планируют принять участие более 200 юных дзюдоистов. Более 100 спортсменов будут награждены кубками, медалями, дипломами, сладкими подарками и другими ценными подарками.

В рамках церемонии награждения будет проведена лотерея в которой примут участие все победители и призёры 8-12 лет, между которыми будут разыграны «Суперпризы».