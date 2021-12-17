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Происшествия17 декабря 2021 7:13

Житель Гусь-Хрустального пойдет под суд за кражу пяти велосипедов

Общий ущерб составил около 54 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в краже, сообщает областное УМВД.

Установлено, что в июне 32-летний гусевчанин, находясь в одном из подъездов жилого дома на улице Садовой, похитил с лестничной площадки оставленный без присмотра велосипед. Аналогичную кражу мужчина совершил несколькими днями позже из подъезда соседнего жилого дома.

В августе мужчина, зайдя в подъезд дома на улице Владимирской, беспрепятственно похитил стоящий под лестничным пролетом велосипед. А в октябре гусевчанин совершил аналогичную кражу на улице Садовой, где при помощи кусачек срезал противоугонные устройства и похитил два велосипеда.

Двухколесные транспортные средства мужчина впоследствии продал. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 54 тысяч рублей.

Похищенное имущество в ходе следствия изъято сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.