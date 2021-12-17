11-летний художник из Арзамаса объявил аукцион, чтобы помочь животным владимирского приюта

фото предоставлено порталом "Открытые НКО"

Паша Абрамов из Арзамаса «конвертирует» свои картины в помощь бездомным животным. В декабре мальчик запустил благотворительный марафон в поддержку приютов в Арзамасе, Володарске и Владимире, сообщает портал «Открытые НКО».

За три года мальчик передал в приюты Нижегородской области и других регионов почти 5 тонн корма, лекарства, стройматериалы, бытовые принадлежности и больше полумиллиона рублей.

Пишет Паша портреты домашних животных. Картины разлетаются по всей России, есть даже заказы из других стран. Свою работу талантливый школьник называет «Добрая кисть».

В декабре юный художник запустил четвертый новогодний благотворительный марафон. Проходит он онлайн. Мальчик даже придумал хештег #ПашаДедМороз. Школьник заранее готовил подарки – писал картины, открытки, календари, вручную расписал много елочных игрушек. Все это он собирает в happy box, это такие коробочки с подарками. Среди подписчиков проводит лотереи – самые удачливые получают работы художника к Новому году.

Сейчас лотерея проходит в пользу владимирского приюта "Собака на счастья" в инстаграме мальчика. Уже сегодня вечером мальчик подведет итоги. Вы еще можете помочь хвостатым питомцам.