Владимирских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды (налипание мокрого снега на провода) в филиале «Владимирэнерго» введён режим повышенной готовности.

В филиале работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

К оперативному реагированию готовы 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 3,78 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220