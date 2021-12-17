Во Владимирской области 17 декабря коронавирус диагностирован у 291 человека

Во Владимирской области 17 декабря лабораторно подтвержден 291 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 случаев во Владимире, 34 - в Муромском, 31 - в Александровском, 30 - в Ковровском, 27 - в Гусь-Хрустальном районах. 15 заболевших в Вязниковском, 13 - в Петушинском, по 12 - в Кольчугинском, Юрьев-Польском и Суздальском, 7 - в Меленковском, 6 - в Киржачском, 5 - в Гороховце, по 4 - в Камешковском, Судогодском, Селивановском и Собинском, 1 в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 577 случаев заболевания (18 053 сл. в г. Владимире, 8901 сл. в Гусь-Хрустальном, 8628 сл. о. Муром, 7179 сл. в Ковровском, 4031 сл. в Александровском, 3846 сл. в Петушинском, 3219 сл. в Юрьев-Польском, 3312 сл. в Вязниковском, 3334 сл. в Кольчугинском, 3248 сл. в Суздальском, 2525 сл. в Собинском, 2616 сл. в Киржачском, 1955 сл. в Меленковском, 1837 сл. в Гороховецком, 1626 сл. в Камешковском, 1376 сл. в Селивановском, 1069 сл. в Судогодском, 822 сл. в г. Радужном).