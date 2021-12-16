В Коврове жильцам сгоревшего общежития начинают выплату финансовой помощи

Как сообщает администрация города Коврова, 14 декабря в ходе очередной встречи с жильцами сгоревшего в минувшем августе дома №10 по улице Социалистической, было объявлено о поступлении денег на оказание финансовой помощи пострадавшим от пожара.

До нового года погорельцам необходимо собрать пакет документов, и до конца месяца им должны перечислить выплаты — тем, у кого имущество утрачено частично полагается по 50 тысяч рублей, тем, у кого оно уничтожено полностью — по 100 тысяч.

Вместе с тем, дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, однако людей из общежития решено расселить. На эти цели выделено более 65 миллионов рублей. В настоящее время жильцы дома уже начали готовить документы на передачу права собственности муниципальным властям, 16 человек уже получили компенсации на покупку новых квартир, еще 40 человек продолжают оформление. Еще 11 семей, живших в доме по договору социального найма, будут переселены в аналогичные квартиры, однако пока торги по закупке для них жилья, к сожалению, не состоялись по причине отсутствия заявок.

Напомним — пожар в доме №10 на улице Социалистической произошел 3 августа текущего года. В результате старое здание, в котором было расположено общежитие, сильно пострадало и стало непригодным для проживания. Всего в доме было 11 муниципальных квартир и 81 жилая комната.