Продавцов алкоголя во Владимирской области в 2021 году оштрафовали на 1 миллион рублей

В 2021 году во Владимирской области департамент предпринимательства 33 региона провёл в отношении продавцов алкоголя 17 плановых проверок, в ходе которых выявлено 2 нарушения (истечение договора аренды помещения, несоответствие площади помещения), а также 141 внеплановую проверку, выявившую 22 нарушения. Составлено 46 протоколов на сумму 1 миллион рублей.

Кроме того, в 2021 году сотрудники полиции совместно с представителями департамента предпринимательства и прокуратуры изъяли свыше 100 литров алкогольной продукции с признаками подделки. Выявлено 8 фактов оборота алкогольной продукции с признаками подделки, торговли алкоголем без необходимых сопроводительных документов и соответствующей лицензии.

К примеру, в начале декабря в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» в областном центре в помещении одной из точек продажи алкогольной продукции сотрудники отдела контроля выявили 25 литров алкогольной продукции с признаками подделки.