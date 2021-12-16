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Общество16 декабря 2021 12:41

С 20 декабря все студенты ВлГУ выходят на очное обучение

Зимняя сессия также пройдет в очном формате
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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С 20 декабря в обычном режиме будут учиться студенты-очники бакалавриата и специалитета всех институтов ВлГУ.

С применением дистанционных технологий продолжают учиться магистранты-очники и аспиранты-очники всех институтов, студенты очно-заочной и заочной форм обучения всех институтов. Срок – до особого распоряжения.

Зимняя сессия у студентов-очников всех уровней образования пройдет в очном формате. Руководство просит не забывать носить маски в университете, в общественных местах, в транспорте, а также сделать прививку от коронавируса.