Владимирцев приглашают в "Музей тишины"

Во Владимире состоялось праздничное открытие музея «В Тишине». Это музей временного формата: гастроли продлятся до конца января.

Музей стационарного типа был открыт в 2020 году в Москве владимирским предпринимателем Марией Айзиной. А в этом году было положено начало передвижной версии музея «В Тишине», чтобы сделать его доступным для жителей других регионов. Первым городом в списке гастрольного тура стал Владимир.

Экскурсоводами музея работают глухие и слабослышащие люди. По сути, площадка «В Тишине» объединяет мир слышащих и глухих людей, создавая общество равных возможностей для всех.

Программы музея «В Тишине»:

Интерактивная экскурсия – это 4 интерактивных зала, войдя в которые каждый гость наденет шумозащитные наушники и в течение 60 минут в интерактивно-игровой форме будет выполнять задания экскурсовода.

Мастер-класс «Угадай аромат» – посетители узнают про обоняние, угадают 14 источников запахов в Арома-лото и создадут свой собственный Арома-амулет.

Адрес: ул. Большая Московская, д.14, телефон: 8-900-583-57-59