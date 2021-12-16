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Общество16 декабря 2021 11:27

В Селивановском районе обнаружено несколько стихийных свалок

Их нашли прокуроры на территории Малышевского сельского поселения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки выяснилось, что в Малышево и его предместьях находится несколько несанкционированных мест, куда люди сбрасывают отходы производства и потребления.

По результатам проверки глава администрации получил представление с требованием устранить недостатки, но так ничего и не сделал, сославшись на то, что в муниципальном образовании нет денег. В результате прокуратуре пришлось обращаться в суд, который в интересах жителей обязал ликвидировать свалки.

Решение суда вступило в законную силу, в настоящее время порядок в поселении наведен, мусор вывезен.