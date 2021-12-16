В Селивановском районе обнаружено несколько стихийных свалок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки выяснилось, что в Малышево и его предместьях находится несколько несанкционированных мест, куда люди сбрасывают отходы производства и потребления.

По результатам проверки глава администрации получил представление с требованием устранить недостатки, но так ничего и не сделал, сославшись на то, что в муниципальном образовании нет денег. В результате прокуратуре пришлось обращаться в суд, который в интересах жителей обязал ликвидировать свалки.

Решение суда вступило в законную силу, в настоящее время порядок в поселении наведен, мусор вывезен.