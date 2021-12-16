Владимирский Роспотребнадзор против продления работы ресторанов и кафе

Несмотря на то что с 15 декабря во Владимирской области не ввели QR-коды, предприятия общепита по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. До сих пор под запретом остаются дискотеки, караоке, выступления артистов. А кафе и рестораны могут работать только до часа ночи.

Возникает закономерный вопрос: а пойдут ли владимирцы в рестораны в новогоднюю ночь при таком режиме работы. Скорее всего, нет. А значит бизнес вновь понесет убытки.

В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что продлевать режим работы нельзя. Это может привести к росту заболевших. Однако решение остается за врио губернатора Александром Авдеевым.