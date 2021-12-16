Из городской больницы Радужного никого не уволили

И.о. директора департамента Артем Осипов посетил городскую больницу в Радужном, которая в последнее время оказалась в центре скандала. Напомним, что бригада фельдшеров привезла пациентку к зданию областной администрации. За это им объявили выговор и хотели уволить.

Фельдшеры рассказали, что главврач Людмила Жукова рекомендовала бригаде скорой везти домой больную, находящуюся в тяжёлом состоянии. Однако медики не послушались и добились её госпитализации, за что были наказаны.

Позже работникам скорой объявили ещё по два выговора — за хранение просроченных препаратов и за визит к губернатору (повторный, по представлению прокуратуры).

- Все выговоры сняты, денежных выплат никого не лишали. Уволен никто не будет. Я постарался найти диалог с обеими сторонами - той, кто против главврача, и кто за. Главное, чтобы из-за конфликта не страдало обычное население. Остальные вопросы мы урегулируем, - подчеркнул Артем Осипов.