Для больных штаммом "омикрон" во Владимире будет открыт отдельный стационар

Штамм "омикрон" начал распространяться в России. Его обнаружили у туристов, которые вернулись из ЮАР. Однако во Владимирской области пока не выявлено ни одного случая заражения этим штаммом.

Но в департаменте здравоохранения Владимиркой области опасаются, что это ненадолго. К тому же, пересечение штаммов коронавируса неизбежно.

- Если во Владимирской области будет диагностирован новый штамм "омикрон", и больному потребуется госпитализация, то мы определим его в отдельный стационар, который будет открыт специально для зараженных "омикроном", - рассказал Артем Осипов, и.о. директора облздрава.