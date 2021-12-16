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Здоровье16 декабря 2021 9:47

Для больных штаммом "омикрон" во Владимире будет открыт отдельный стационар

Однако пока во Владимирской области этого штамма не циркулирует
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Штамм "омикрон" начал распространяться в России. Его обнаружили у туристов, которые вернулись из ЮАР. Однако во Владимирской области пока не выявлено ни одного случая заражения этим штаммом.

Но в департаменте здравоохранения Владимиркой области опасаются, что это ненадолго. К тому же, пересечение штаммов коронавируса неизбежно.

- Если во Владимирской области будет диагностирован новый штамм "омикрон", и больному потребуется госпитализация, то мы определим его в отдельный стационар, который будет открыт специально для зараженных "омикроном", - рассказал Артем Осипов, и.о. директора облздрава.