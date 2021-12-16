Во Владимире снег с городских улиц убирают 51 машина и 62 дворника

Администрация города Владимира сообщила, что на уборку улиц от снега, надели, и "каши" брошены все силы коммунальных служб областного центра.

"Во Владимире организована круглосуточная уборка снега, она ведется без выходных и будет проводиться до полной очистки городских магистралей от снега. Впрочем, метеорологи называют декабрь этого года аномально снежным. Практически каждую неделю обновляются рекорды выпавших осадков, державшиеся несколько последних десятилетий", - уверяют в мэрии.

16 декабря очистку снега с улиц города проводят 51 единица техники и 62 дворника владимирского «ЦУГД». Если вдруг вам кажется, что вашу улицу, проезжую часть или тротуар не убирают, помните, что вначале городские коммунальщики занимаются очисткой главных транспортных сетей города. Фактически, это означает, что убираются сначала центр, улицы Горького, Мира, Добросельская, а уже потом остальные участки.