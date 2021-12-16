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Общество16 декабря 2021 7:38

На Восточный обход Владимира необходимо порядка 30 миллиарда рублей

Один из вариантов взять инфраструктурный бюджетный кредит
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по вопросам строительства во Владимирской области автомобильных дорог.

Один из важных для Владимира проектов – «Восточный обход», трассировку которого выбрали жители в ходе открытого голосования. Этот вариант предварительно поддержан и Министерством транспорта РФ. Областной центр очень ждёт эту дорогу: сейчас движение транзитного транспорта со стороны Москвы в направлении Суздаля и Иваново организовано по трассе М-7, фактически по магистральной улице Владимира. При этом интенсивность движения на участке уже сегодня составляет более 43 тысяч автомобилей в сутки и постоянно растёт.

- «Восточный обход» соединит федеральные автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга». Проект предусматривает строительство региональной дороги и расширение федеральных трасс в местах примыкания. По предварительным расчётам на эти цели необходимо порядка 30 миллиардов рублей. Один из возможных вариантов получения средств под проект – инфраструктурный бюджетный кредит. В техническом задании необходимо предусмотреть развязки и съезды в зоне перспективного развития – села Добрынское, подчеркнул врио губернатора.

Коснулся Авдеев и вопроса строительства Рпенского проезда. Он отметил, что есть отставание от плана.

- Оперативно актуализируйте график с учётом всех рисков: освобождения участков, переноса сетей. Будем смотреть, что можно сделать по финансированию, какие письма готовить. В ближайшее время на эту тему проведём совещание. Сроки на объекте необходимо максимально нагонять, – поставил задачу Александр Авдеев.