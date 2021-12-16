Пожарные Коврова спасли из горящего дома собаку и черепаху

фото МЧС по Владимирской области

15 декабря в 11.41 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом по адресу Ковров, ул.Толстого. По прибытии к месту вызова открытого огня не было, но внутри дома было сильное задымление - горела проводка на чердаке, сообщает областное управление МЧС.

Звенья газодымозащитной службы приступили к тушению огня. Очаг был быстро найден и потушен. Хозяина дома на момент возникновения пожара не было. Во время тушения пожарные обнаружили внутри дома собаку породы питбуль, без сознания.

- Я ее случайно нашел, сразу вытащил на улицу. Так как пожар уже был потушен, мы начали приводить собаку в чувства, - рассказал Евгений Махотин, командир отделения ПС14.

Сотрудники пожарно-спасательной части №14 - командир отделения Евгений Махотин, пожарный Максим Гогуев и старший пожарный Алексей Швецов - обеспечивали принудительный приток свежего воздуха с помощью своих дыхательных аппаратов. Когда собака сделала глубокий вдох, начала активно дышать, пожарные стали поить ее водой. Укрыли теплым пледом.

Вскоре собака пришла в себя, стала рычать и пытаться встать. Пожарные оставили ее под наблюдением соседей дожидаться хозяина. Вместе с питбулем из дома была спасена черепашка. Её также укрыли одеялом.