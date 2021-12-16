Владимирская открытка с дыркой заняла второе место на конкурсе "Туристический сувенир"

В Саранске подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего в финале было представлено более 400 сувениров в 11 номинациях — этнографический сувенир, гастрономический, сувенир города, региона, события, туристического маршрута, музея, игрушка-сувенир, идея для сувенира и линейка сувениров. В конкурсе участвовали 45 регионов страны.

От Владимирской области в финал пробились три сувенира, каждый из них получил приз. номинации «Сувенир города» эконом-класса, стоимостью до 200 рублей, 2 место заняла владимирская «Открытка с дыркой» сувенирной артели «Дядя Миша».

В номинации «Сувенир-игрушка» в средней ценовой категории (от 200 до 500 рублей) второе место заняло объемное панно «Уютный Владимир» от Мастерской ArtXL.

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в средней ценовой категории (от 200 до 500 рублей) 3 место заняли конфеты «Суздальский огурец в шоколаде» от компании «Успех».