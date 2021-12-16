Горку в Загородном парке сделают безопасной

16 декабря в Загородном парке на склонах бывшего карьера, облюбованных детьми для катания на санках, ватрушках, ледянках и прочих подручных средствах, состоится народный «субботник» по обустройству трасс простейшим оборудованием, которое позволит снизить риски для катающихся.

По инициативе неравнодушных граждан здесь будут установлены заграждения из сетки для разделения зон спуска и подъёма. Царящее в настоящее время хаотичное движение создаёт риски для поднимающихся в гору детей. Они часто попадают под летящих сверху юных лихачей. К несчастью, случаются и травмы.

Выделение зон подъёма позволит сделать отдых детей более безопасным. Все материалы закуплены на частные средства, работы будут выполнены руками родителей катающихся детей.