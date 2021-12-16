Во Владимирской области 16 декабря коронавирус диагностирован у 295 человек

Во Владимирской области 16 декабря лабораторно подтверждено 295 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 заболевших во Владимире, по 32 - в Ковровском и Муромском районах, по 28 - в Гусь-Хрустальном и Александровском. 14 случаев в Кольчугинском, по 16 - в Петушинском и Юрьев-Польском, 11 - в Вязниковском, 10 - в Суздальском, по 8 - в Меленковском и Киржачском, 7 - в Камешковском, 6 - в Судогодском, по 5 - в Селивановском и Собинском районах, 3 - в Гороховце, 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 77 286 случаев заболевания (17 983 сл. в г. Владимире, 8874 сл. в Гусь-Хрустальном, 8594 сл. о. Муром, 7149 сл. в Ковровском, 4000 сл. в Александровском, 3833 сл. в Петушинском, 3207 сл. в Юрьев-Польском, 3297 сл. в Вязниковском, 3322 сл. в Кольчугинском, 3236 сл. в Суздальском, 2521 сл. в Собинском, 2610 сл. в Киржачском, 1948 сл. в Меленковском, 1832 сл. в Гороховецком, 1622 сл. в Камешковском, 1372 сл. в Селивановском, 1065 сл. в Судогодском, 821 сл. в г. Радужном).