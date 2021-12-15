В Петушинском районе планируется ремонт 15 километров трассы М-7 «Волга»

ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» выставила на электронную площадку контракт начальной стоимостью более чем в 895 миллионов рублей на выполнение ремонта федеральной трассы М-7 от 118 до 133 километра.

Географически речь идет о части трассы, которая начинается перед Петушками, проходит через весь город и заканчивается после деревни Липна.

Согласно техзаданию, будущий подрядчик обязан будет устранить дефекты асфальтобетонного покрытия, восстановить выравнивающие слои, укрепить обочины, восстановить ряд объектов, как то барьерные ограждения, Г-образные опоры, тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, и пешеходные ограждения. Помимо прочего, здесь должны будут восстановить земляное полотно, отремонтировать водопропускные трубы и расчистить полосу отвода.

Если все пойдет по плану, то 11 января будет завершен прием заявок, а уже в марте должен быть подписан контракт с подрядчиком. Согласно графика, работы должны будут стартовать весной и завершиться до 30 ноября 2022 года.