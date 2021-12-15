Во Владимире задержаны мошенницы, обманувшие двух 83-летних женщин

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях во Владимире были задержаны 23-летняя жительница Ивановской области и ее 24-летняя знакомая из Ярославской области.

По версии следствия, девушки обманули во Владимире двух пожилых женщин. Так, в начале декабря от 83-летней местной жительницы в полицию поступило сообщение о том, что две девушки похитили у нее 110 тысяч рублей. По словам пожилой хозяйки, незваные гостьи представились сотрудницами больницы и стали рассказывать о положенных ей выплатах на лекарства.

В какой-то момент девушки попросили стакан воды, и пока пенсионерка несла воду, подменили ее наличные на сувенирные купюры.

Во втором случае другая 83-летняя жертва аферисток лишилась 70 тысяч рублей точно таким же способом.

Оперативникам удалось быстро вычислить и задержать обеих подозреваемых, которых обнаружили на съемной квартире во Владимире. При них нашлись не только деньги пенсионерок, но и сувенирные купюры. В настоящее время по обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, на время следствия девушек отправили за решетку.