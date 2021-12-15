В Коврове бывший заключенный не проходил профосмотр на туберкулез

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки в части соблюдения законодательства о здравоохранении надзорное ведомство Коврова обнаружило, что местный житель, освободившийся из исправительной колонии в декабре 2020 года, до сих пор не прошел профосмотр с целью выявления туберкулеза.

Согласно закона, такой осмотр освободившиеся из мест, не столь отдаленных, граждане должны проходить дважды в год.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать бывшего заключенного пройти медицинский осмотр, и суд это требование удовлетворил. Теперь мужчина обязан появиться у врачей в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Исполнение решения держится на контроле прокуратуры.