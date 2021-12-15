Двое жителей Гусь-Хрустального выращивали на своих участках коноплю

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-х и 40-летнего жителей Гусь-Хрустального района. Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщает областное УМВД.

По месту жительства 41-летнего мужчины, оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой более 475 грамм. Также на садовом участке, принадлежащем мужчине, полицейские изъяли 472, 6 грамма частей растений, содержащих наркотические вещества.

Аналогичный факт оперативники выявили в сентябре. В жилом помещении 43-летнего жителя Гусь-Хрустального района сотрудники полиции обнаружили части растений конопли, массой 355 грамм.

Установлено, что в обоих случаях мужчины выращивали наркосодержащие растения на своих приусадебных участках, после чего перерабатывали их и хранили для личного потребления.

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих гусевчан направлены в суд для рассмотрения по существу.