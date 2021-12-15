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Общество15 декабря 2021 12:04

95,5 процента выпускников Владимирской области получили зачет за итоговое сочинение

Те, кто получил незачет, смогут написать работу 2 февраля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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14 декабря во Владимирской области стали известны результаты написания выпускниками итогового сочинения либо изложения. Это испытание является обязательным, «зачёт» за него обеспечивает допуск к государственной итоговой аттестации. В нашем регионе сочинения писали 5033 выпускника и 139 ребят − изложение. 95,5 процента испытуемых получили зачёт.

Наибольшее число выпускников − 41,7 процента − выбрали тему «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?» Каждый чётвертый участник (24 процента) − «Когда слово становится преступлением?», 19 процентов − «В чём может проявляться любовь к своему Отечеству?»

Участники итогового сочинения или изложения, получившие «незачёт», а также пропустившие испытание по уважительным причинам, смогут написать работу 2 февраля