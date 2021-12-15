95,5 процента выпускников Владимирской области получили зачет за итоговое сочинение

14 декабря во Владимирской области стали известны результаты написания выпускниками итогового сочинения либо изложения. Это испытание является обязательным, «зачёт» за него обеспечивает допуск к государственной итоговой аттестации. В нашем регионе сочинения писали 5033 выпускника и 139 ребят − изложение. 95,5 процента испытуемых получили зачёт.

Наибольшее число выпускников − 41,7 процента − выбрали тему «Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы порекомендовал своим друзьям?» Каждый чётвертый участник (24 процента) − «Когда слово становится преступлением?», 19 процентов − «В чём может проявляться любовь к своему Отечеству?»

Участники итогового сочинения или изложения, получившие «незачёт», а также пропустившие испытание по уважительным причинам, смогут написать работу 2 февраля