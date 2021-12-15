Владимирцам покажут сказки на ложках

фото предоставлено ВСМЗ

16 декабря в музейном центре «Палаты» открывается выставка «Сказки… на ложках». В этом совместном проекте ВСМЗ и частного Музея ложки сказочные сюжеты не просто представлены на ложках, но и сами ложки становятся иллюстрациями и рассказывают посетителям сказку Ханса Кристиана Андерсена «Оле-Лукойе».

Конечно же, одна из главных задач выставки – представление уникальной коллекции Татьяны Пикуновой. Её коллекция ложек зафиксирована как мировой рекорд и сегодня насчитывает более 25 000 экспонатов.

Большинство из ложек, показанных на выставке в музее-заповеднике, демонстрируются впервые. Многие из них являются редкими и могут составить гордость любой коллекции.