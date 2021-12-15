Из-за ремонта на улице Тракторной почти 12 тысяч жителей останутся без отопления

Владимирский филиал «Т Плюс» сообщает, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях в районе ул. Тракторная, д.35 с 22 часов 15 декабря до 8 часов 16 декабря отключат отопление у жителей Октябрьского района.

Батареи станут холодными по следующим адресам:

2-й Коллективный пр-д, № 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6 и 6а, ул. 850-летия, № 1 и 2, ул. Асаткина, № 1, 1а, 2, 3/8, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31, ул. Гастелло, № 1, 3, 7, 7а, 4, 15, 17 и 23б, ул. Горького, № 64/8, 66, 68, 70, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129 и 131, ул. Молодежная, № 3, 5 и 10, ул. Народная, № 1а, 8 и 16, ул. Никитина, № 1/52, 2, 2а, 3, 4, 5 и 6, пр-т Строителей, № 1, 1б и 2, ул. Тракторная, № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 38, 40, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60 и 64.

По окончании работ на оборудовании тепловых сетей, восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании.