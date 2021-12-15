В Гусь-Хрустальном районе захоронили останки летчика Петра Шмыгова

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В посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района состоялась церемония захоронения останков лётчика, младшего сержанта Петра Шмыгова.

Останки погибшего лётчика обнаружили в сентябре недалеко от деревни Полятичи Кобринского района на месте падения бомбардировщика 140-го скоростного бомбардировочного авиаполка, входившего в состав 47-й смешанной авиадивизии Орловского военного округа. Первые дни Великой Отечественной оказались трагическими для советской бомбардировочной авиации. Вынужденная действовать по обстановке, без разведки и прикрытия истребителей, она несла большие потери. Роковым стал и боевой вылет бомбардировщика, в котором находился наш земляк. На момент гибели Петру Александровичу Шмыгову было всего 20. Он считался пропавшим без вести 80 лет.

Провожая молодого героя с воинскими почестями в последний путь, участники траурного митинга почтили его память минутой молчания. Пётр Шмыгов обрёл вечный покой в родной земле рядом с могилой матери.