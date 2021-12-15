Владимир - в лидерах по вакцинации среди жителей старшего возраста

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 15 декабря первым компонентом вакцины привито 158375 жителей областного центра, вторым компонентом - 147464 человека.

За время прививочной кампании в лечебные учреждения областного центра поступило в общей сложности 207422 комплекта доз вакцины.

Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрослого населения города (230113 человек от общей численности взрослого населения города в 287641 человек). На 15 декабря во Владимире привито 68,8% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (64,7%).

В числе лидеров город Владимир и по вакцинации жителей старшего (60+) возраста. В областном центре привито 61,7% этой категории граждан (среднеобластной показатель — 55,7%).