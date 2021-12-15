Дело бывшего заместителя губернатора Рената Чагаева передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области Рената Чагаева. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье "получение взятки в крупном размере", сообщают региональное Управление ФСБ и Следственное управление СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый способствовал принятию решений в интересах организации и подписанию представителем подконтрольного органа актов выполненных работ по реконструкции незавершенного строительством корпуса одного из медицинских учреждений Владимирской области. За оказанное содействие Чагаев через посредников получил 1 миллион рублей.

Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года он за общее покровительство и попустительство по службе получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку в размере 690 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений Чагаев не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.