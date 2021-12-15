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Происшествия15 декабря 2021 9:49

Во Владимире сотрудницу почты осудили за присвоение пенсий и пособий

Женщина забрала себе более 350 тысяч рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 51-летней местной жительнице, обвинявшейся в присвоении вверенных денег.

Как установлено судом, будучи заместителем начальника отделения почтовой связи, она взяла себе более 350 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий, пособий и денежных переводов. По признанию самой женщины, эти деньги она потратила на собственные цели.

Вину дама полностью признала. С учетом всех обстоятельств дела, суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В минувшем сентябре женщину уже осудили за подобные преступления.

Также был удовлетворен гражданский иск «Почты России» о взыскании с теперь уже бывшей сотрудницы 400 тысяч рублей.