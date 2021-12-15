В Гусь-Хрустальном районе два участка автомобильных дорог заросли сорняками

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, еще в сентябре текущего года госинспекторы ведомства обнаружили, что участок шоссе «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Купреево» с 26 по 41 километр, а также участок дороги «Гусь-Хрустальный-Лесниково-Добрятино» с 0 по 4 километр заросли сорняком — амброзией трехраздельной, пыльца которой является сильнейшим аллергеном и вредна для человека.

Сорняк произрастал в больших количествах в полосах отвода обеих автодорог, в связи с чем был разработан план по ликвидации очагов амброзии, включая окос, обработку гербицидами, а также ручную прополку и сжигание.

Между тем, муниципальное учреждение, которое обязано следить за дорогами, было оштрафовано на 5 тысяч рублей — такое решение было вынесено на днях по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении. Также организации выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших зарастанию дороги опасным сорняком.